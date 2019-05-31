ИАЦ «Альпари»: На российский рынок снова вернулись покупатели

Сегодня на рынке преобладают покупатели. Внешний фон более-менее стабилизировался, плохих новостей не поступало - и инвесторы вернулись к плавным приобретениям. Индекс МосБиржи выглядит нейтрально около 2658 пунктов, но не факт, что в пятницу ему удастся дотянуться до 2675 пунктов. Фактор финала недели и все-таки довольно облачного геополитического горизонта может заставить рынок фиксировать прибыль. Индекс РТС вернулся в область 1290 пунктов и способен протестировать 1300 пунктов вновь.

Сегодня в плюсе «нефтянка», хотя к вечеру сырьевые котировки ушли в «красное». Акции «Газпрома» в четверг обновили пики на уровне 216 руб., исполнив тем самым поставленную ранее цель. Если конъюнктура сохранится нейтральной, акции могут продолжить восхождение - скажем, к 225 руб.

Бумаги «Аэрофлота» попали под давление внутри «боковика» 89,70-92,50 руб. Если ранее рынку представлялось интересным держать бумаги перевозчика не ниже 100 руб., то сейчас ситуация поменялась, и выход из бокового коридора может смениться вялыми продажами.

Рубль к вечеру слегка отступает в паре с долларом США и так же слегка укрепляется в паре с евровалютой. Американская валюта смогла зацепиться за рубеж 65,0 руб., но это ничего не меняет в среднесрочном диапазоне колебаний 64-66 руб. Евро до лета удержится выше 72,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»