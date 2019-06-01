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Курсы валют ЦБ РФ на 1 июня: 65,3834 руб/доллар США и 72,8436 руб/евро

1 июня 2019
ЦБ РФ с 1 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,3834 руб.
  • 1 евро - 72,8436 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,7215 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3251 р. (0,50%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4207 р. (0,58%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4942 р. (0,52%).

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