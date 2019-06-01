Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 июня: 2 724,3501 руб/1 г золота и 30,4400/1 г серебра ЦБ РФ с 1 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 724,3501 руб.

1 грамм серебра - 30,4400 руб.

1 грамм платины - 1 666,9800 руб.

1 грамм палладия - 2 873,6001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,4401 р. (2,04%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3200 р. (1,06%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,3800 р. (0,63%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 72,8500 р. (2,60%) .

dims

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