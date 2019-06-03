Промсвязьбанк: Макропрогнозы со стороны ведущих институтов начинают ухудшаться

На глобальных рынках по-прежнему преобладают негативные настроения. Как мы отмечали ранее, новый виток эскалации торгового конфликта между США и Китаем постепенно начинает приводить к ухудшению макропрогнозов со стороны ведущих финансовых институтов. Аналитики Morgan Stanley опубликовали обзор, в котором видят риски глобальной рецессии в ближайшие три квартала при условии введения ограничений со стороны США на весь китайский импорт. Постепенно подходит к концу первое полугодие, и в ближайшие полтора месяца многие инвестиционные дома могут корректировать свои макропрогнозы. Напомним, что во многом именно заметное снижение ожидаемых темпов роста стало одной из ключевых причин серьезной коррекции рынков в 4 кв. прошлого года. Учитывая текущую динамику долговых рынков (доходность десятилетних UST опустилась к минимумам с сентября 2017 г. на уровень 2,10-2,15%, а доходность немецких бондов и вовсе поставила новые исторические минимумы, уйдя на 20 пунктов ниже нуля), рынки уже серьезно опасаются резкого замедления темпов роста и закладываются на вероятное снижение ставки от Федрезерва.

В целом текущая неделя будет богата на публикацию значимой макростатистики. Сегодня с утра уже был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin – показатель за май остался на уровне прошлого месяца (50,2 пункта против прогноза в 50 пунктов). Сегодня также будут опубликованы аналогичные индексы по экономике ЕС и США (напомним, что предварительные PMI, особенно по американской экономике, были явно разочаровывающими). Из других событий недели выделим публикацию индексов деловой активности в сфере услуг Китая, ЕС и США в среду, переговоры мексиканской делегации с госсекретарем США М,Помпео (пока запланированы также на среду) и публикацию данных по рынку труда в США (пятница).

Российский рынок акций пока продолжает избегать влияния негативного внешнего фона. По итогам мая индекс Мосбиржи прибавил 4,1% (валютный индекс РТС вырос на 3,1%) при снижении индексов MSCI World и MSCI EM на 6,1% и 7,5% соответственно. В пятницу индекс Мосбиржи прибавил около 0,2%, в очередной раз обновив исторический максимум. Резкое снижение нефтяных котировок на открытии недели и общий негативный внешний фон заставляют нас ожидать сегодня коррекции индекса Мосбиржи в диапазон 2620-2640 пунктов. При этом близость дивидендного сезона оказывает сдерживающий эффект при реализации негативного сценария.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"