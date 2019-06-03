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Курсы валют ЦБ РФ на 3 июня: 65,5547 руб/доллар США и 73,2180 руб/евро

3 июня 2019
ЦБ РФ с 4 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,5547 руб.
  • 1 евро - 73,2180 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,8789 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1713 р. (0,26%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3744 р. (0,51%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1574 р. (0,17%).

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