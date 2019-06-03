Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 июня: 2 724,3501 руб/1 г золота и 30,4400/1 г серебра
3 июня 2019
ЦБ РФ с 1 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 724,3501 руб.
- 1 грамм серебра - 30,4400 руб.
- 1 грамм платины - 1 666,9800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 873,6001 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
54,4401 р. (2,04%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3200 р. (1,06%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,3800 р. (0,63%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
72,8500 р. (2,60%).
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