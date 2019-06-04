ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок акций игнорирует смешанные сигналы с внешних площадок

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Сессию 3 июня российские фондовые площадки завершили в плюсе при поддержке акций Газпрома, которые взлетели на 10,3%. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 2,5%, обновив исторический максимум и достигнув 2743,81 пункта. Долларовый РТС поднялся на 2,2%, до 1316 пунктов. Завтра ожидаю боковую динамику вблизи в достигнутых уровней. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2700-2740 пунктов, по РТС: 1300-1320 пунктов. В лидерах роста среди голубых фишек, кроме упомянутого Газпрома, Сбербанк (+3%) и Магнит (+3%). Транснефть оказалась в аутсайдерах дня. Ее акции снизились на 1,5% на фоне обсуждения компанией, Минэнерго и покупателями российской нефти компенсации убытков от загрязнения трубопровода «Дружба». В связи с этим инвесторы обеспокоены возможным сокращением дивидендов.



Настроения на мировых площадках смешанные. Азиатские индексы закрылись с околонулевыми изменениями. Европейский рынок завершает день в плюсе. Американские фондовые площадки торгуются разнонаправленно в первой половине торговой сессии. Майский индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в США оказался хуже ожиданий и составил 52,1 п. при прогнозе 53, тем не менее, показатель выше 50 указывает на растущую деловую активность в секторе, что выступает «бычьим» сигналом.



Нефтяные котировки остаются в узком диапазоне $61-62 за баррель. Для спуска под отметку $60 за баррель им недостаточно драйверов, а поддержку ценам оказывают новости из Саудовской Аравии о намерении сохранить ограничения на добычу нефти во втором полугодии, чтобы избежать профицита.



Рубль консолидируется около 65,4 к доллару и, скорее всего, продолжит колебания в диапазоне 65,0-65,5 в краткосрочной перспективе. Тем не менее среднесрочный диапазон по USD/RUB: 64-66, по курсу EUR/RUB: 72-74.