Промсвязьбанк: Рынок не устает ставить новые максимумы

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка

В понедельник российский фондовый рынок продолжил обновлять исторические максимумы и смог выйти на новые высоты, несмотря на сохраняющиеся негативный внешний фон. Так, нефть марки Brent ушла ниже 65 долларов и закрепилась под этим значением. Несмотря на сегодняшний рост, Dow Jones и S&P500 прибавляют в пределах 0,3%, в США с конца мая наметился нисходящий тренд, в рамках которого основные индексы уже потеряли более 6%. Плюс к этому активизация торговых войн стимулирует выход инвесторов из высокорисковых активов, в частности способствуют оттоку средств с рынков развивающихся стран. Несмотря на это индекс МосБиржи устанавливает новые высоты. Так, в рамках сегодняшней сессии он поднимался до 2743,8 пунктов. При этом к 18.30 рост индекса МосБиржи составлял 2,6%. Лидерами торгов и основными движущими фишками для индекса стали тяжеловесы рынка – Газпром и Сбербанк, взлетевшие на 9,9% и 3,2% соответственно. Хуже рынка торговались бумаги Росстетей и «префы» Транснефти, потерявшие 2,9% и 1,6% соответственно. Вполне возможно, что рынку может не хватить сил на более уверенную восходящую динамику в рамках июня – нельзя исключать волны фиксации прибыли по длинным позициям в Газпроме, что сдержит дальнейший рост рынка. Плюс к этому, внешние факторы, такие как снижение аппетита к риску на фоне активной фазы торговых войн, будут негативно влиять на активность покупателей.



На валютной сессии Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,2%, торгуясь в районе 65,3 рубля, евро, напротив, подтянулся на 0,3%, поднявшись выше 73,2 рубля. Отметим, что в долларе «быки», на фоне провала на рынке энергоносителей, уже дважды протестировали ближайшее сопротивление, расположенное на отметке 65,5 рубля. Однако пока им так и не удалось закрыть день выше этого уровня. При этом, учитывая отсутствие поддержки со стороны налогового периода, главными факторами для рубля остаются цены на нефть и общее отношение к валютам развивающихся рынков. В случае отскока на рынке энергоносителей в ближайшее время, рубль может получить некоторую поддержку, что приведет к тестированию парой доллар/рубль уровня 65 рублей.