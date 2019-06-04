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ИК «Фридом Финанс»: Потоковый сервис Stadia поддержит рост облачного бизнеса Google на 30%

4 июня 2019

Google инвестирует 600 млн евро в строительство 4-го дата-центра в Бельгии. С его открытием общий объем инвестиций Google в Бельгии составит 1,6 млрд евро.

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Строительство очередного дата-центра в Бельгии указывает на высокий спрос на облачные сервисы Alphabet (Google) в Европе. Усиление спроса подтверждается двузначными — в пределах 20-25% в год — темпами роста доходов от облачного бизнеса Alphabet (Google). Напомню, что на прошлой неделе компания анонсировала инвестиции в размере 600 млн евро в финский дата-центр в Хамине. Ожидается, что к 2025 году более 90% информации будет храниться в облачных центрах обработки данных (ЦОД), что для Google является огромным стимулом расширять их облачную инфраструктуру, в том числе в Европе.  Полагаю, общие расходы технологического гиганта на европейские ЦОД могут составить около $6,3 млрд в текущем году.

На мой взгляд, часть мощностей новых дата-центров может быть направлена на поддержку развития потокового игрового сервиса Stadia, который будет запущен в текущем году в США, Канаде и Европе. Данный сервис позиционирует себя как решение, которое искоренит долгие загрузки и обеспечит мультиплатформенность видеоигр, то есть пользователь сможет привязать игру к своему аккаунту и заходить в нее с любого устройства, поддерживающее браузер Google. Облачный бизнес компании по итогам 2019 года может вырасти на 30%. Долгосрочная цель по акции Alphabet — $1374.


/ СИА /
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