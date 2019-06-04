Банк Фридом Финанс – «Лучший инвестиционный банк»

30 мая в Москве состоялось вручение Ежегодной международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Высокая награда каждый год вручается за выдающиеся результаты в финансовой и экономической сферах.



В этом году в категории «инвестиционные банки» победу одержал Банк Фридом Финанс (дочерняя компания ИК «Фридом Финанс»): жюри премии высоко оценило работу банка по внедрению инновационных продуктов и присудило ему награду как «Лучшему инвестиционному банку».



Статуэтку и диплом получал Председатель Правления «ФФИН Банка» Геннадий Салыч, который подчеркнул: «Для нас большая честь сегодня получить эту важную для банковского сообщества награду, которая подтверждает наш статус значимого участника на рынке инвестиционного банкинга. Мы всегда делали ставку на технологическое развитие, на внедрение передовых продуктов – сегодня это, прежде всего, мультивалютные именные карты, которые выпускаются мгновенно в наших офисах, включая все региональные представительства Банка. Благодаря инвестициям в технологические решения мы можем похвастаться действительно качественным продуктом – картой, работающей без сбоев и отказов, кэшбэк по которой вы можете получить акциями ведущих российских и зарубежных компаний».



Банк Фридом Финанс реализует стратегию объединения банковских и инвестиционных услуг в одном месте, что на практике позволяет работать фактически в режиме «одного окна». Это новый уровень комфорта для клиентов. С банковскими сервисами «ФФИН Банка» пополнение брокерского счета, например, занимает всего несколько минут. При этом Банк не останавливается только на обслуживании инвестиционных операций клиентов, а создает новые уникальные продукты и сервисы, которые и сделали возможным получение награды.



В разные годы премию им. П.А. Столыпина получали в различных категориях «Внешэкономбанк», «Открытие», «ВТБ», а также представители научного сообщества, в частности, Банковский институт НИУ ВШЭ. Жюри конкурса представлено видными специалистами в области финансов и экономики из Финансового Университета, РСПП, Ассоциации региональных банков, ТПП РФ и журнала «Банковское обозрение».

Для справки:

Банк «Фридом Финанс» – универсальный коммерческий банк. Основан в 1990 году, сеть офисов обслуживания охватывает 17 городов от Калининграда до Владивостока. Банк имеет лицензии ЦБ РФ на ведение банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте физических и юридических лиц. Также банку выданы лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.



Инвестиционная компания «Фридом Финанс» входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., специализирующийся на предоставлении инвестиционных услуг на мировых фондовых рынках, включая США, Россию и Казахстан. Компания одной из первых в России построила прямой доступ к торгам на биржах США, осуществляет брокерское обслуживание и доверительное управление ценными бумагами. Филиальная сеть ИК «Фридом Финанс» представлена офисами в более чем 30 крупных городах России.





