ИК «Фридом Финанс»: Газпром вывел индекс МосБиржи на новые максимумы

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В понедельник 3 июня российский рынок акций возобновил движение к новым максимумам. Рублевый фондовый индекс МосБиржи с начала торгов успел подрасти на 2,3% и поставить новый рекорд на отметке 2720,36 п. Закрытие по индексу МосБиржи ожидается в области 2700-2720 пп. Долларовый индикатор РТС в ходе торговой сессии прибавил более 2,2% и достиг 1314,6 п. По итогам дня индекс РТС, скорее всего, финиширует в районе 1300-1310 пп.

Причиной роста стал взлет акций Газпрома (+14,6%), доля которого в российских индексах максимальна. На текущий момент Газпром стал самой дорогой отечественной компанией, поскольку обогнал Сбербанк по капитализации. Впрочем, акции Сбербанка также подорожали на 2,7%.

Между тем поводов для негатива на внешних площадках немало. Китай расширил ответные тарифы против США для более чем двух третей импорта из США. К тому же эксперты начали пересматривать свои прогнозы в связи с новыми тарифными инициативами президента США Дональда Трампа в отношении Мексики. В инвестиционном сообществе предполагают наступление глобальной рецессии уже через девять месяцев в случае эскалации торговых войн.

Нефть Brent под давлением опасений за будущее мировой экономики сползла вниз до критических $60 за баррель, но позже скорректировалась вверх. Для более продолжительного и мощного спуска под отметку $60 за баррель, на мой взгляд, могут потребоваться дополнительные факторы.

Курс доллара США продолжает консолидацию в области 65-66 руб./$. В целом ситуация для рубля даже в свете понижения нефтяных котировок пока не выглядит критичной, ведь рубль до сих пор не выходил за рамки среднесрочного диапазона 63-66 за 1$. Предпосылок к подъему курса доллара США выше 66 руб./$ в настоящий момент не наблюдается. Для курса евро остается актуальным диапазон 72-74 руб./€.