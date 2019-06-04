ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы предпочтут не рисковать

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



В пятницу американский фондовый рынок закрылся падением, реагируя на решение Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой наряду с продолжающимся обострением конфликта с КНР. Dow Jones по итогам дня упал на 1,41%, до 24815,04 пункта. NASDAQ опустился на 1,51%, до 7453,15 пункта, S&P500 снизился на 1,32%, до 2752,06. Все сектора, за исключением недвижимости (+0,77%) и коммунальных услуг (+0,45%), закрылись в минусе.



Вышедшая 31 мая макроэкономическая статистика в США оказалась лучше ожиданий рынка, но этот фактор не сумел удержать фондовые индексы от падения. Согласно данным Бюро экономического анализа, расходы физических лиц за апрель увеличились на 0,3% при прогнозе роста на 0,2%.

В целом майское падение американского рынка акций стало одним из худших для данного периода за девять лет. Акции, входящие в индекс Dow Jones, за месяц подешевели на 6,7%, S&P 500 просел на 6,6%, NASDAQ упал на 7,9%.



Котировки акций Gap Inc. рухнули на 9,3% после выхода слабой отчетности. Продажи компании сократились на 10%, тогда как консенсус аналитиков предполагал их снижение лишь на 4%. Итоговый результат объясняется высокой конкуренцией со стороны сегмента фаст-фешн, поскольку дизайн коллекций Gap меняется малозаметно.



Аппетит к риску сегодня отсутствует. На мировых фондовых площадках наблюдается снижение основных индексов. Фьючерс на S&P500 теряет 0,6%. Доходность по десятилетним казначейским облигациям упала до 2,07%, что служит одним из доказательств ослабления интереса к рисковым активам. Между тем золото дорожает на 0,5% и закрепляется выше $1300 за тройскую унцию. Ориентир по индексу S&P500 на предстоящую сессию: диапазон 2690-2770 пунктов.



Сегодня будет опубликован майский индекс деловой активности в производственном секторе от ISM. Ожидается увеличение показателя с апрельских 52,8 до 53 пунктов, что указывает на повышение деловую активность в секторе и должно позитивно восприниматься рынком.



После закрытия фондового рынка финансовую отчетность за первый календарный квартал представит Coupa Software. По предварительным оценкам, выручка компании увеличится на 31% год к году благодаря расширению клиентской базы и, соответственно, росту количества подписок. Среди новых клиентов Coupa Software числятся BDP International, Freshworks и Guardian Industries. Прибыль на акцию может сократиться на 300% из-за увеличения расходов на новые разработки и сделки M&A. Coupa Software приобрела поставщика приложений SaaS DCR Workforce для оказания помощи организациям в управлении бизнес-расходами на платформе BSM.



Нефтяные котировки скорректировались вниз до $61 за баррель под давлением действий Дональда Трампа. Несмотря на то, что США сохраняют санкции против Венесуэлы, в отношении Ирана наблюдается смягчение риторики. К тому же эскалация торгового противостояния с Китаем и начавшийся конфликт с Мексикой способствуют развитию панических настроений на нефтяном рынке из-за глобальных торговых рисков. В условиях усилившейся напряженности на мировых площадках на восстановление нефтяных котировок в ближайшее время рассчитывать не приходится.