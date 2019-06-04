ИАЦ «Альпари»: Агрессивная торговая политика Трампа давит на нефтяной рынок

В пятницу, 31 мая, торги по нефти завершились в глубоком минусе. По итогам дня баррель Brent подешевел на 7,14%, до $61,68. Давление на нефтяной рынок оказывает агрессивная торговая политика США. Эскалация напряженности создает риски для мировой экономики и спроса на нефть.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести с 10 июня 5% пошлины на все товары, поступающие из Мексики. Китай выразил готовность принимать дальнейшие меры в ответ на действия Вашингтона.

Трамп подстраховался пошлинами и намеренно накаляет ситуацию, чтобы обвалить цену на нефть, а через неё также надавить на рубль. Он ввел пошлины на товары из Мексики для борьбы с нелегальной миграцией.

В понедельник, 3 июня, на торгах в Азии падение цен продолжилось. Нефть подешевела на 0,6%, до $61,26. В понедельник я ожидаю восстановления цены до уровня $63,09 в рамках коррекции. Очень часто после направленного движения в пятницу рынок в понедельник идет в противоположную сторону. Азиатские участники рынка отработала американскую сессию за пятницу, сейчас можно расти.

Владислав Антонов, ИАЦ «Альпари»