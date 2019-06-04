Промсвязьбанк: На глобальных рынках растет убеждение в том, что Федрезерв перейдет к мягкой монетарной политике уже в ближайшие месяцы

На глобальных рынках растет убеждение в том, что Федрезерв может перейти к мягкой монетарной политике уже в ближайшие месяцы и снизит ключевую ставку как минимум один раз, реагируя на замедление экономики и инфляции. В тоже время сам регулятор пока не дает четких сигналов для действий в данном направлении, придерживаясь взвешенного подхода, хотя отдельные его представители намекают на снижение, которое выглядит логичным на фоне падения доходностей на долговом рынке (десятилетние treasuries опустились ниже 2,10% - минимумы сентября 2017г.) и общим risk-off - подтверждается ростом цен на золото, нацелившимися на максимумы текущего года – 1350 долл./унция.

Вчера индекс ISM в производственном секторе США за май показал снижение до 52,1 пунктов против 52,8 пунктов в апреле (консенсус 53,0). Нарастание внешнего негатива и неубедительная статистика создает предпосылки для снижения ВВП США до 2% по итогам второго квартала, поэтому сегодня американский рынок будет ожидать выступления главы ФРС Дж. Пауэлла на конференции по монетарной политики в Чикаго. В случае изменения риторики в сторону явного смягчения в преддверии июньского заседания FOMC это должно поддержать ключевые индексы.

Российский же рынок пока продолжает избегать влияния негативного внешнего фона и реагирует на корпоративные события в ключевых «фишках». Так, вчера индекс МосБиржи к новым историческим максимумам вытянул Газпром, тем самым приблизившись к нашему целевому по индексу МосБиржи уровню – 2750 пунктов, который мы сохраняем актуальным. По нашему мнению, потенциал для роста рынка остается ввиду наступления дивидендного сезона: мы видим ряд бумаг, в том числе из внутренних секторов, которые еще не реализовали свой потенциал и могут это сделать после отсечек в ключевых бумагах. Что же касается Газпрома, то на данный момент акции росли на новостях о дивидендной политике и слухах о перестановках в менеджменте, с фундаментальной точки зрения бумага лишена факторов роста и выглядит перегретой.

Сегодня, по нашему мнению, индекс МосБиржи попытается обжиться на уровне выше 2700 пунктов, однако при резком ухудшении внешнего фона и негативных внутренних событиях может уйти ниже – в район 2650 пунктов. Из корпоративных новостей сегодня выделим акции АФК Система, которые должны продемонстрировать неплохие финансовые результаты за первый квартал.



Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк