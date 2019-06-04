Комментарии

Промсвязьбанк: Рост ожиданий снижения ставки ФРС позитивен для валют EM

4 июня 2019

На глобальном валютном рынке вчерашний торговый день был отмечен заметным ослаблением американской валюты против валют развитых стран – индекс доллара (DXY) опустился в район 97,10 пунктов (минимумы за три недели). Участники рынка все с большей уверенностью ожидают снижения ставки Федрезерва, и вчерашние комментарии представителя FOMC Дж.Булларда, поддерживающие данную идею, придают дополнительной уверенности. На текущий момент фьючерсы на ставку отражают почти 98% вероятность снижения ставки ФРС до конца года, и с вероятностью в 61% участники рынка оценивают возможность ее снижения уже на июльском заседании.

Валюты развивающихся стран также смогли перехватить часть позитива от ослабления доллара, и индекс валют EM (MSCI Emerging market currency index) вернулся выше отметки в 1620 пунктов. Российский рубль по итогам дня прибавил скромные 0,1%, однако необходимо учитывать, что все это происходило на заметном снижении нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent опустились к отметке в 61 долл/барр.). В целом отсутствие высокой корреляции между динамикой российской валюты и нефтяными котировками – это полноценный тренд последних нескольких кварталов. В среднесрочной перспективе снижение нефтяных цен обусловит еще более выраженное сезонное сокращение сальдо текущего счета, но частично это будет компенсировано уменьшением покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила в следующий месяц. Таким образом, негативный эффект от снижения нефтяных цен для рубля носит умеренный характер. На ближайшие дни в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон в 65-66 руб/долл.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"


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