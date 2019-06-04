Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Акции Газпрома вернулись в 2008-й год

4 июня 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась с роста. Индекс РТС достиг максимума с прошлого года. Драйвером стало ралли в акциях Газпрома (+9,49%). Лидерами снижения вновь стали акции Россетей (-2,22%). Цена на нефть обрушилась на минимум с февраля $60,50 за барр., но к заметному обесценению рубля это не привело, пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50, ажиотажа на валютном рынке не наблюдалось. 

Акции Газпрома обновили максимум за 11 лет. Объем торгов был также рекордным с начала 2008 года. Поводом к росту котировок стал слух о кадровых перестановках. Фейковые новости, тем не менее, спровоцировали бурный рост котировок, который далее вызвал закрытие коротких позиций на фоне повышения размера гарантийного обеспечения и маржин-колов, что, в свою очередь, ускорило рост. Фундаментальный фон по компании позитивный. Северный Поток-2 готов почти на 60%, и есть высокие шансы на завершение строительства в 2020 году. Нельзя исключать новой волны роста котировок, но основное ралли, на мой взгляд, уже завершилось.

Сделка ОПЕК+ может быть продлена. Стремительное падение цены на нефть вынуждает ОПЕК реагировать. С высокой вероятностью участники соглашения договорятся о его продлении или, возможно, сокращении. Однако, стоит отметить, что позиция Ирана не определена, поскольку экспорт находится под санкциями США. Заявления ОПЕК пока не успокаивают рынки. Уровень $60 за баррель выглядит важным уровнем поддержки, при его пробитии вниз возможно ослабление рубля выше 66 за доллар.

Ожидаю коррекцию в пределах 1%. Рынок, скорее всего, будет охлаждаться после стремительного ралли. Ориентир: 2700 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 65,00-66,00.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Оксана Лобова: «Отсутствие чего-то – это всегда возможность»
«Зимняя олимпиада на Байкале? Почему бы и нет?». Лучшие идеи Sbertalks 4.0 будут включены в «мастер-план»
Как превратить упорство и энтузиазм в процветание
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги