ИАЦ «Альпари»: Российский фондовый рынок выбрал путь «на север»

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в понедельник, 3 июня, мировые рынки, похоже, не понимали в какую сторону идти, и каждый шёл своей дорогой. Российский фондовый рынок, в отличие от многих своих иностранных собратьев, выбрал уверенный путь «на север». В итоге индекс РТС поднялся на 2,19%, а индекс МосБиржи вырос даже на 2,42%. «Газпром», подорожавший за понедельник на 9,49%, до 235,51 за акцию, вытянул на себе практически весь рост. Скорее всего, такое бурное ралли в газпромовских акциях могло быть связано с новостями о возможном пересмотре дивидендной политики корпорации в сторону улучшения и переходу к выплатам не менее 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов.

Тем временем в понедельник фондовые индексы США показывали динамику «кто во что горазд»: индекс Dow 30 стоял на месте, поднявшись к закрытию торгов только на 0,02%, S&P 500 упал на 0,28%, а Nasdaq свалился даже на 1,61%. Сегодня с утра азиатские индексы в «красной» зоне, по-видимому, на опасениях возможного срыва переговоров между лидерами США и Китая на предстоящем саммите G20, который пройдет в японской Осаке в конце июня. При открытии торгов сегодня возможна разнонаправленная динамика российских фондовых индексов. Индекс РТС, возможно, будет сегодня торговаться в диапазоне 1300-1350 пунктов, а индекс МосБиржи — в чуть более широком диапазоне в 2700-2780 пунктов.

Цена нефти сорта Brent на торгах в первый рабочий день июня снизилась на 1,6%, до $60,54 за баррель, а цена барреля техасской WTI - на 0,91%, до $52,85. Опасения нового витка торговой войны США и Китая не дают покоя рынку. Наши ожидания по цене Brent в ближайшие дни не выходят за рамки $60-61 за баррель.

Рубль при открытии, скорее всего, покажет разнонаправленное движение. Ожидаем по курсу рубля к доллару сегодня 65-66 руб., по курсу рубля к евро прогнозируем 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»