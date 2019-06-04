ИАЦ «Альпари»: Рубль не извлек большой выгоды из ослабления доллара

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», вчера рубль показал разнонаправленную, причем довольно нестандартную динамику к доллару и евро. К вечеру первого рабочего дня июня курс доллара расчётами «на завтра» немного упал, на 8 коп. (-0,13%), до 65,35 руб., а курс евро, напротив, отправился «на север», прибавив целых 42 коп. (+0,56%) и подорожав до 73,45 руб.

Укреплению рубля к доллару, впрочем, как и евро, помогли заявления главы американского федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Глава ФРБ Сент-Луиса впервые признал, что снижение процентной ставки ФРС может быть оправдано, так как для США рост инфляции является необходимостью. Это первое конкретное заявление представителя комитета по открытым рынкам ФРС по процентной ставке в этом году с момента, когда в Федрезерве приостановили политику повышения ставок.

Примечательно, что Буллард в своем заявлении поспорил с коллегой по комитету по открытым рынкам, главой ФРБ Миннеаполиса Нилом Кашкари, который в выходные публично заявил в интервью, что ФРС пока рано переходить к политике снижения процентных ставок. Интересно, что Кашкари известен своей «голубиной» риторикой и тем, что он не является сторонником резких движений в монетарной политике. В любом случае на противоречивых заявлениях представителей ФРС доллар ослаб, хотя рубль из этого значительной выгоды не извлек.

Цена на нефть марки Brent в понедельник продолжила обвал и упала на 1,6%, до $60,54 за баррель на жёстких официальных заявлениях Китая в адрес США, сделанных в выходные, и сомнениях рынков в том, что переговоры лидеров США и КНР на саммите G20 в такой ситуации могут состояться. Сегодня при открытии рынка цена Brent дорожает на 0,38%, вероятно, на опасениях эскалации конфликта США и Ирана.

Полагаем, что сегодня на открытии торгов рубль вновь покажет разнонаправленную динамику. Мы повышаем прогнозы по паре доллар/рубль до 65-66 руб., а по паре евро/рубль - до 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»