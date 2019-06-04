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ИАЦ «Альпари»: Золото может обновить годовой максимум

4 июня 2019

Цены на золото ожидаемо выиграли от эскалации напряжения в торговых войнах между США и Китаем. Тройская унция золота в понедельник, 3 июня, продолжает дорожать и стоит $1319,10. Ралли в драгметалле продолжается четвертый день подряд.

Серия шагов Китая против торговой агрессии США вынуждает инвесторов поверить в то, что победителей в столь серьезном противостоянии не будет: будут или только проигравшие, или ничья. Сначала Пекин завуалировано и не напрямую обрисовал возможность ограничения экспорта редкоземельных металлов, теперь - снизил объемы покупки сои производства США. Здесь совсем нет вербальной агрессии, зато есть четкий план по сужению здоровых торговых отношений. Инвестиционный мир реагирует на это совершенно однозначным образом, уклоняясь от рисков.

Если конъюнктура сохранится в силе в ближайшее время - а иных вариантов сейчас и нет, - золото может пройти в область годового пика $1324 за тройскую унцию. В конце концов, до этого рубежа осталось не так много.

В то же время, нельзя исключать варианта, при котором внешний фон встанет на паузу, инвесторы учтут актуализировавшиеся риски, а в золоте наметится консолидация в пределах $1311-1315.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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