Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций РОСНАНО на 4,5 млрд
4 июня 2019
Райффайзенбанк принял участие в организации размещения биржевых облигаций серии БО-002Р-01 группы РОСНАНО на сумму 4,5 млрд рублей.
«Группа РОСНАНО давно известна на долговом рынке и эта сделка не стала исключением. Мы видели активный интерес со стороны инвесторов, в размещении участвовали свыше 30 инвесторов, в том числе физические лица. Отличительной чертой этой сделки является то, что она была размещена без государственной гарантии. Это уже второй выпуск РОСНАНО в таком формате, успешность которого подтверждается высоким спросом на бумагу», - прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.
Ставка купона уставлена в размере 9,1% годовых. Срок обращения биржевых облигаций — 2,5 года. Выпуск стал первым в рамках программы биржевых облигаций РОСНАНО объемом до 20 млрд рублей.
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