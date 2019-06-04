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Курсы валют ЦБ РФ на 4 июня: 65,1614 руб/доллар США и 73,4239 руб/евро

4 июня 2019
ЦБ РФ с 5 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,1614 руб.
  • 1 евро - 73,4239 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,2565 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3933 р. (0,60%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2059 р. (0,28%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6224 р. (0,66%).

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