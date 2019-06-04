Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июня: 2 769,3201 руб/1 г золота и 30,9900/1 г серебра
4 июня 2019
ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 769,3201 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 679,7800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 815,7900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,9699 р. (1,65%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5500 р. (1,81%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,8000 р. (0,77%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
57,8101 р. (2,01%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.