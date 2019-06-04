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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июня: 2 769,3201 руб/1 г золота и 30,9900/1 г серебра

4 июня 2019
ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 769,3201 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 679,7800 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 815,7900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,9699 р. (1,65%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5500 р. (1,81%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,8000 р. (0,77%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,8101 р. (2,01%).

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