Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 июня: 2 769,3201 руб/1 г золота и 30,9900/1 г серебра ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 769,3201 руб.

1 грамм серебра - 30,9900 руб.

1 грамм платины - 1 679,7800 руб.

1 грамм палладия - 2 815,7900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,9699 р. (1,65%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5500 р. (1,81%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,8000 р. (0,77%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 57,8101 р. (2,01%) .

dims

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