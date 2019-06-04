ИК «Фридом Финанс»: Индекс МосБиржи скорректировался на фоне снижения акций Газпрома

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Во вторник 4 июня российский рынок акций скорректировался вниз. Рублевый фондовый индекс МосБиржи сполз на 1% до 2702 п. Долларовый индикатор РТС в ходе торгов просел на 0,8% до 1304 п. Бенчмарки скорректировались на фоне снижения стоимости акций Газпрома (-3,2%) и Сбербанка (-2,0%), совокупная доля которых в индексах составляет 33,67%. Предполагаю, что индексы МосБиржи и РТС закроются выше 2700 п. и 1300 п.

Акции АФК Системы выросли почти на 1% после публикации финансовых результатов за I квартал 2019 года, которые оказались лучше прогнозов. Тем не менее компания продемонстрировала снижающуюся маржинальность по показателю OIBDA с 35% до 33,4% из-за опережающего роста расходов. Кроме того, долговая нагрузка АФК Системы остается высокой, соотношение чистого долга к OIBDA составило 3,7х, что близко к критическим значениям.

Глобальные настроения остаются смешанными, а спрос на риск слабым в свете сохраняющихся опасений по поводу негативных последствий эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Золото торгуется в районе $1330 за тройскую унцию, развивающиеся рынки находятся в минусе. Нефть Brentскользнула вниз к отметке $60,5 за баррель, которую, вероятно, следует рассматривать как значимый уровень поддержки. Таким образом, спуска Brent под отметку $60 за баррель пока не ожидается.

Курс доллара США сегодня консолидируется в области 65-65,5 руб./$. Позитивное влияние на рубль в последнее время оказывал повышенный спрос на рублевые активы. В ближайшей перспективе рубль, скорее всего, продолжит движение в рамках среднесрочного диапазона 63-66 руб./$. Для курса евро актуальность сохраняет диапазон 72-74 руб./€.