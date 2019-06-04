ИАЦ «Альпари»: Российский рынок утянула вниз нефтянка

Негативная внешняя конъюнктура утянула российские биржевые индикаторы в «красную» зону во вторник. Индекс МосБиржи отступил к 2700 пунктам, что было вполне ожидаемо, и если внешний фон не стабилизируется, есть шанс на скольжение к 2685 пунктам. Индекс РТС имеет большой запас прочности и, несмотря на локальное снижение, держится около 1305 пунктов и может быстро поменять направление движения.

Акции «Газпрома» начали закономерную консолидацию после бурного подъема накануне. Бумаги сегодня балансируют около 227,50 руб., вчерашний взрывной рост на площадке посчитали, видимо, избыточным, и сейчас идет просто коррекция. Акции газового монополиста могут стабилизировался в пределах 212-230 руб. в ожидании новых драйверов.

В целом, компании российской нефтянки сегодня в унынии из-за обновления нефтью минимумов с 29 января текущего года. Баррель Brent в моменте касался $60,20, но позже отскочил чуть выше. Для нефтяных компаний столь мощное падение стоимости черного золота это неприятный сюрприз.

Доллар США никуда не движется в паре с рублем, хотя глобальный валютный рынок качает довольно ощутимо. Американская валюта к вечеру балансирует около 65,23 руб., и у меня есть только одна версия происходящего — присутствие ЦБ на площадке. Среднесрочные рамки для пары доллар/рубль сохраняются без изменений, 64-66 руб./USD. Для евровалюты, которая сегодня смотрится неплохо, краткосрочный диапазон колебаний находится в границах 73,00-73,45 руб.

Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»