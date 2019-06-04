Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рублю разрешено игнорировать нефтяной негатив

4 июня 2019

Нефть сегодня обновила минимумы с 29 января и касалась планки в $60,21 по сорту Brent, но рубль не падает и даже слегка укрепляется.

По всей видимости, в данном случае на рынке присутствует Центробанк с чуть большими, чем обычно, покупками иностранной валюты, что позволяет «россиянину» сохранить равновесие. Именно поэтому сырьевой рубль не летит вниз со скоростью, с которой девальвируются сейчас другие сырьевые валюты развивающихся экономик.

Просто, скорее всего, регулятору и Минфину доллар сейчас нужен устойчивым в среднесрочном коридоре 64-66 руб. Зачем — это другой вопрос.

В теории нефть Brent может просесть в область $55-56, где найдутся желающие приобрести столь подешевевший актив, поэтому баррелю еще падать и падать, учитывая конъюнктуру.

Днем доллар торгуется по 65,16 руб., со среднесрочным диапазоном все понятно — он без изменений. Краткосрочно, американская валюта может закрепиться в пределах 65,00-65,50 руб. Евро выглядит хорошо, насколько это возможно, стоит около 73,36 руб. и уже отыграл половину майского провала.

 Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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