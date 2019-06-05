ИК «Фридом Финанс»: Укреплению рубля ниже 65 за доллар препятствует дестабилизация на рынке углеводородов

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

По итогам вторника российский рынок акций закрывается снижением из-за падения акций Газпрома (-3,5%) и Сбербанка (-1,7%). Индекс МосБиржи продемонстрировал падение на 0,6%, одновременно бенчмарк РТС снизился на 0,4%. Завтра ожидаю консолидацию рынка, поскольку факторы давления на российский рынок отсутствуют. Санкционный риск также заморожен, так как США сосредоточены на торговой напряженности с Китаем и Мексикой. Ориентир на завтра по рублевому индексу МосБиржи составляет 2670-2710 пунктов, по долларовому индикатору РТС – 1290-1310 пунктов.



В лидерах роста акции «Татнефть» (+2,3%) и «МосБиржа» (+1,1%). Акции «Русал» прибавили 2% после того, как компания объяснила простой на Верхнесинячихинском лесохимическом заводе, который был связан с перевооружением мощностей, а также увеличением рабочих мест до 200 по итогам модернизации предприятия.



Внешний фон умеренно-позитивный, аппетит к риску оживляется. Европейские площадки закрываются в позитивной зоне. Американские индексы прибавляют более 1% вначале торгов на фоне усиливающихся ожиданий после выступления Джерома Пауэлла, что ФРС предпримет инициативу по снижению процентной ставки. Глава ФРС сообщил о том, что ФРС продолжает следить за экономическими перспективами и предпримет необходимые меры для поддержания экономического роста. Тем временем нефтяные котировки также восстанавливаются после снижения до $60,2 за баррель и торгуются выше $61 за баррель.



Национальная валюта продолжает консолидацию в коридоре 65,0-65,5 руб./$. Предполагаю, спуск цены на «черное золото» к психологически значимому уровню – $60 за баррель, сдерживает укрепление рубля под отметку 65 руб./$. Между тем российский рубль по отношению к евро стабилен, в связи с этим, в отсутствие триггеров не ожидаю выход из среднесрочного диапазона 72-74.