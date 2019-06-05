Промсвязьбанк: И первые станут последними или логичная коррекция

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка:

Во вторник, после бурного роста днем ранее, российский фондовый рынок логично ушел в коррекцию, несмотря на позитивный внешний фон. Так, покупки могла поддержать динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 1,4%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,4% и 1,1% соответственно. Плюс к этому наметилось восстановление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 62 долларам. Несмотря на это к 18.00 индекс МосБиржи потерял 1,2%, отступив в район 2700 пунктов. Аутсайдерами торгов, как и лидерами днем ранее, стали Газпром и Сбербанк, упавшие на 4,6% и 1,5% соответственно. Компанию им составил Новатэк, потерявший 2,2%. Лучше рынка торговались ФСК ЕЭС и Россети, рост которых превысил 1,5%. В рамках сегодняшней сессии желание игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в отдельных бумагах, показавших уверенный рост днем ранее, перевесило внешний позитив. В результате рынок скорректировался, однако общую картину это не изменило. Игрокам необходимо привыкнуть к новым уровням, и, в случае если на внешних площадках сохранится умеренный позитив, у рынка вновь появится шанс попытаться протестировать отметку 2750 пунктов. При этом ближайшей слабой поддержкой для рынка может выступить уровень 2640 пунктов. Основные поддержки располагаются на отметках 2590 и 2550 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль смог укрепиться по отношению к основными мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро отступили на 0,3%, торгуясь в районе 65,2 и 73,2 рубля соответственно. Отметим, что российская валюта, несмотря на уход поддержки со стороны налогового периода и существенное снижение цен на нефть в последние недели, продолжает чувствовать себя достаточно уверено. При этом в рамках сегодняшней сессии не наблюдается единой динамики в валютах развивающихся рынков, рост которых мог бы трактоваться в пользу рубля. В результате пара USD/RUB удерживает позиции в диапазоне 65 – 65,5 рубля. Пока можно говорить о том, что «медведи» в долларе смогли удержать отметку 65,5 рубля, пробой которой могу бы привести к срабатыванию «стопов» по коротким позициям в американской валюте, что могло бы поспособствовать ее росту. В ближайшие сессии, на наш взгляд, доллар может сохранить позиции в сложившемся коридоре.