Аналитики Сбербанка стали лучшими в рейтинге Extel-2019

Опубликован ежегодный международный рейтинг финансового рынка Extel, выявляющий лучших аналитиков. В категории «Национальные исследования, Россия» первое место заняла команда Сбербанка. Представители Сбербанка заняли первые места в индивидуальных номинациях и в ряде отраслевых категорий:

«Телекоммуникации» — Светлана Суханова, старший аналитик;

«Металлургия» — Ирина Лапшина, старший аналитик;

«Стратегия на рынке акций» — Андрей Кузнецов, главный стратег

Аналитики Сбербанка заняли вторые места в категории анализа инструментов с фиксированной доходностью, а также в категории анализа банковского сектора.

Команда Сбербанка заняла первые места в категориях трейдинга (Trading and Execution), а также клиентских операций на рынке акций (Equity sales).

Среди всех 12 категорий по России в этом году Сбербанк занял 6 первых мест, что является самым высоким результатом на рынке.

Ярослав Лисоволик, глава Sberbank Investment Research:

«Я разделяю с коллегами чувство глубокого удовлетворения результатами этого престижного для профессионалов рейтинга. Наша команда составлена из сильнейших на сегодня специалистов, что подтверждают победы в отраслевых и индивидуальных номинациях. Успокаиваться не будем, продолжим работать на благо банка и клиентов, нацеливаясь на самые высокие строки в самых престижных мировых рейтингах».

Рейтинг Extel впервые был проведен в 1974 году. Он основан на результатах голосования участников мирового финансового рынка, которое проводится ежегодно с марта по май. В 2019 году в исследовании приняли участие более 14 тысяч профессионалов. Этот ведущий независимый рейтинг является ориентиром для оценки аналитических команд.