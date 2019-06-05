Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Смена курса ФРС заставила доллар отступать

5 июня 2019

Федрезерв США допустил вероятность снижения процентной ставки, если экономике страны потребуется поддержка. Джером Пауэлл, председатель ФРС, подтвердил таким образом все рыночные слухи на этот счет, и доллар попал под дополнительное давление.

Основной мотив изменения точки зрения на монетарную политику, согласно сказанному Пауэллом, это эскалация торговой напряженности в мире. Как будто не Штаты затеяли эту торговую войну. Думается, впрочем, что мощнейшее лобби Белого дома сделало свое дело: Трамп и ранее высказывал недовольство той структурой денежно-кредитной политики, которую проводит Федрезерв, а потом начал прямо давить на Пауэлла.

Как бы то ни было, финансовый рынок очень чутко среагировал на смену настроений. Теперь на 2020 год, согласно биржевым ожиданиям, предполагается три снижения ставки. На самом деле, это много, больше, чем может потребоваться, но инвесторам виднее.

Для доллара США эти новости становятся серьезным фактором давления. Основная валютная пара к утру среды откупила в область полуторамесячных минимумов, 1,1260, и может пройти к 1,1285 очень быстро.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Франц Хеп: «Не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку»
Евгений Тищенко: «Сегодня кризис, а завтра – нет»
Ольга Харина: «Финансовую грамотность нужно вводить в школьную программу»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги