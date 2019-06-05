ИАЦ «Альпари»: Смена курса ФРС заставила доллар отступать

Федрезерв США допустил вероятность снижения процентной ставки, если экономике страны потребуется поддержка. Джером Пауэлл, председатель ФРС, подтвердил таким образом все рыночные слухи на этот счет, и доллар попал под дополнительное давление.

Основной мотив изменения точки зрения на монетарную политику, согласно сказанному Пауэллом, это эскалация торговой напряженности в мире. Как будто не Штаты затеяли эту торговую войну. Думается, впрочем, что мощнейшее лобби Белого дома сделало свое дело: Трамп и ранее высказывал недовольство той структурой денежно-кредитной политики, которую проводит Федрезерв, а потом начал прямо давить на Пауэлла.

Как бы то ни было, финансовый рынок очень чутко среагировал на смену настроений. Теперь на 2020 год, согласно биржевым ожиданиям, предполагается три снижения ставки. На самом деле, это много, больше, чем может потребоваться, но инвесторам виднее.

Для доллара США эти новости становятся серьезным фактором давления. Основная валютная пара к утру среды откупила в область полуторамесячных минимумов, 1,1260, и может пройти к 1,1285 очень быстро.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»