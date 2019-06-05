ИАЦ «Альпари»: Снижение прогноза по росту экономики России добавит негатива в утренние торги

По данным ИАЦ «Альпари», большинство основных западных фондовых индексов во вторник выросло. Вопреки общей тенденции рынок российских акций оказался во власти умеренной коррекции после мощного ралли предшествующих дней. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,87%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился меньше, на 0,58%. Среди лидеров снижения – «Лента» (-3,3%) и «Газпром» (-2,27%). Американский Dow 30 вырос при этом на 2,06%.

Всемирный банк понизил прогноз роста по мировой экономики в текущем году с 2,9% до 2,6%, но, несмотря на это, утром индексы стран АТР дружно росли на 0,4-1,8%. Прогноз по экономике США остался без изменений, фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2809 п., на 0,13% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских рынков, с одной стороны, и снижение Всемирным банком прогноза по экономике России с 1,5% до 1,2%, с другой, создают неопределенность перед началом торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2680-2735 пунктов, по индексу РТС — 1295-1320 пунктов.

Нефтяные цены показали во вторник сдержанную динамику. При этом им удалось в течение дня проколоть важный уровень поддержки, но это не помешало закрыть день небольшим плюсом, прервав негативную тенденцию предыдущих пяти торговых сессий. Торги стартовали вблизи $60,7 за баррель марки Brent. До полудня цены двигались в узком боковике, после чего пробили поддержку на $60,4 и опустились до $60,0 – минимального уровня с 29 января. Затем к вечеру цена поднялась к $61,9, а самый конец дня встретила вблизи $61,0. Снижению под конец дня способствовал отчет Американского нефтяного института, который показал рост запасов нефти за неделю на 3,5 млн баррелей после снижения на 5,3 млн баррелей неделей ранее. Утром среды нефть торговалась в узком коридоре $61,1-$61,7. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $60,6-61,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $60,4 расширился до $59,4-69,2. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует свою статистику по изменению запасов нефти. Ожидается их снижение за неделю на 0,2 млн баррелей после снижения на 0,3 млн баррелей неделей ранее.

Вопреки вчерашнему снижению на рынке акций, рублю удалось умеренно укрепиться. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 65,1650 руб. (-17,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 73,3000 руб. (-16,75 коп.). Утренняя стабильность нефтяных котировок выше уровня $61 за баррель марки Brent приведет к нейтральному началу торгов рублем, вблизи значений вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,5-65,8 руб., для европейской валюты — 72,6-74,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»