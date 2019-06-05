ИАЦ «Альпари»: Опасения нового снижения нефти нервируют рубль

Во вторник, 4 мая, российская валюта подорожала к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,27%, до 65,16 руб., евро/рубль – на 0,23%, до 73,38 руб. К британcкому фунту рубль укрепился на символические 7 копеек, до 82,69 руб. Положительное влияние на него оказал нефтяной рынок. Цена на нефть сорта Brent восстановилась на 3%, до $62,09 за баррель.

Поддержку рублю оказывали: слабость американского доллара и предстоящие аукционы Минфина РФ. Вчера еще один представитель ФРС США Джеймс Буллард заявил, что регулятор может в скором времени столкнуться с необходимостью понизить процентные ставки из-за низкой инфляции и торгового конфликта с Китаем и другими странами. Глава ФРС США Джером Пауэлл тоже высказался в пользу принятия мер, способных поддержать экономический рост в стране.

В среду, 5 мая, на торгах в Азии нефтяные котировки показывают рост на 0,33%. Рост сдерживается слабым отчетом по запасам нефти от Американского рынка нефти. За последнюю неделю, до 30 мая, запасы нефти выросли на 3,55 млн баррелей, запасы бензина – на 2,7 млн, запасы дистиллятов - на 6,31 млн. Вечером выйдет официальный отчет Минэнерго США. Рынок ожидает, что запасы сократятся на 2 млн баррелей.

Если запасы нефти вырастут, то мгновенно возрастут риски опуститься ниже $60 за баррель. Покупателям нужно удержать оборону на психологически важном уровне, иначе потом будет сложно восстанавливать потери. Им нужно закрепиться выше $62,95, чтобы спровоцировать продавцов фиксировать прибыль по коротким позициям. В этом случае нас ждет восстановление цены до $64,60.

Для рубля позитивный фактор, только участники рынка могут проигнорировать утренний рост из-за опасений нового снижения цен на нефть. Чтобы рубль стал реагировать на повышение нефтяных котировок, цене необходимо подняться выше $63,05 за баррель.

Участники рынка закладывают в цены снижение ставок ФРС США в конце года, что благоприятно сказывается на рубле. При высоком спросе на ОФЗ, восстановлении цен на нефть, а также общего ослабления доллара США, у рубля появился шанс повторно сходить к зоне 64,70-64,85 руб. за доллар США.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»