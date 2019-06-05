Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Инвесторов обнадежила позиция ФРС

5 июня 2019

Торги 4 июня на американском рынке акций завершились ростом из-за усилившихся после выступления Джерома Пауэлла ожиданий  по снижению процентной ставки в конце года. Глава регулятора дал понять, что открыт для смягчения монетарной политики. Инструмент CME FedWatch  фиксирует вероятность снижения ставки в сентябре на уровне 90%. Ожидания второго аналогичного шага в декабре превысили 80%. 


На этом фоне Dow Jones прибавил 2,06%, достигнув 25332,18 пункта, NASDAQ взлетел на 2,65%, до 7527,12 пункта, а S&P500 повысился на 2,14%, до 2803,27 пункта. В лидерах роста были технологический (+3,26%), сырьевой (+2,76%) и финансовый (+2,71%) сектора. 

Настроения на мировых площадках позитивные. Растущие фьючерсы на основные индексы указывают на восстановление интереса к рисковым активам.  Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,3%. Наш ориентир по индексу широкого рынка на предстоящую сессию: 2790-2820 пунктов. 
Из макростатитстики стоит обратить внимание на данные по динамике индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. Согласно прогнозу, он останется без изменений на уровне 55,5 пункта. 

ФРС опубликует Бежевую книгу, подготовленную к заседанию FOMC 18–19 июня. В фокусе комментарии по поводу неопределенности внешнеторговой политики, а также планы по переносу на потребителей растущих из-за более высоких тарифов корпоративных затрат. 
После закрытия торговой сессии за первый квартал отчитается Mongo DB. По предварительным оценкам, выручка компании поднимется на 73% за счет расширения клиентской базы, а прибыль на акцию увеличится на 44%. 

Также в фокусе квартальный отчет Smartsheet, по которой ожидается рост выручки на 50,5%, благодаря усилиям компании по выходу на новые рынки и улучшению возможностей продукта. Вместе с тем прибыль, согласно прогнозу, сократится на 50% на фоне увеличения расходов на персонал и издержек по переносу предоставляемых  услуг в общедоступное облако.

Нефть закрепляется выше $61 за баррель. Однако свежие данные API указывают на увеличение запасов углеводородного сырья в США на 3,5 млн баррелей, что оказывает давление на его котировки.
 


/ СИА /
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