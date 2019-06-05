Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 июня: 2 772,9199 руб/1 г золота и 30,8400/1 г серебра
5 июня 2019
ЦБ РФ с 5 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 772,9199 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8400 руб.
- 1 грамм платины - 1 719,9800 руб.
- 1 грамм палладия - 2 780,0500 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,5999 р. (0,13%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1500 р. (0,48%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,2000 р. (2,39%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,7400 р. (1,27%).
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