Промсвязьбанк: Консолидируемся под максимумами

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка:

В рамках сессии среды российский фондовый рынок понес небольшие потери на противоречивом внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent в ходе сегодняшнего дня потеряла более 1,5%. При этом «быков» поддерживала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5% и 0,4% соответственно. На таком фоне к окончанию сессии индекс МосБиржи отступил на 0,2%, вплотную подойдя к 2700 пунктам. Аутсайдерами торгов выступили акции Роснефти и Татнефти, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка закрылись ВТБ и Россети, рост которых составил 4,1% и 3,7%. В рамках сегодняшней сессии «медведи» вновь попытались увести рынок ниже 2700 пунктов, однако индексу МосБиржи удалось удержать позиции над этой отметкой. Фактически можно говорить о попытках перейти в консолидацию под новыми историческими максимумами и нащупать уровни поддержки/сопротивления. При этом, в случае улучшения внешнего фона наш рынок может уже в ближайшие сессии предпринять попытку возобновления роста и выхода в район 2750 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,3%, преодолев 65,3 рубля, евро подтянулся на 0,2%, торгуясь чуть выше 73,4 рубля. Российская валюта вновь достаточно вяло реагирует на ситуацию на рынке энергоносителей, что говорит в пользу снижения корреляции рубля и цен на нефть. При этом важным фактором для нашей валюты остается отношение инвесторов к валютам развивающихся рынков. Что же касается технической картины, то в рамках сегодняшней сессии доллар протестировал поддержку, расположенную на уровне 65 рублей и выступающую нижней границей диапазона, в котором американская валюта движется с конца мая. Сил на ее пробой у «медведей» не хватило. При этом, на наш взгляд, существенных поводов для выхода доллара из сложившегося диапазона между уровнями 65 и 65,5 рубля пока нет.