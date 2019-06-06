ИК «Фридом Финанс»: Иностранные инвесторы сохраняют интерес к рублевым активам

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В среду 5 июня российский рынок акций завершает сессию на нейтральной ноте. Рублевый фондовый индекс МосБиржи закрывается в районе 2700 п., а долларовый РТС – вблизи 1300 п. Ориентировочный диапазон по индексу МосБиржи на завтра - 2680-2710 пп.

В лидерах роста по-прежнему акции ВТБ, которые прибавили около 4% в связи с собранием акционеров банка, на котором была подтверждена возможность повышения нормы дивидендных выплат с 15% до 50% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2019 года. Также ВТБ допустил выплату промежуточных дивидендов. Падали в цене, в основном, бумаги нефтегазовых компаний на фоне коррекции цен на нефть Brent до почти $60 за баррель.

Глобальный фон приобрел нейтральную окраску, впрочем, фондовые индексы США с открытия торгов демонстрируют преимущественно позитивные изменения. Сигнал от главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу возможного снижения ставки до конца года приостановил коррекцию на американском фондовом рынке.

Нефть Brent опустилась до $60,4 за баррель, однако пока критический барьер в $60 за баррель не пройден, волноваться, на мой взгляд, не стоит. Ожидаю, что нефть Brent в ближайшее время сохранит движение в диапазоне $60-65 за баррель.

Курс доллара США совершил подъем к 65,3 руб./$ после аукционов ОФЗ. На сегодняшних аукционах по размещению ОФЗ наблюдался высокий спрос, который составил 167,2 млрд рублей. Это может быть обусловлено сохраняющимся интересом иностранных инвесторов к рублевым активам. Таким образом, рубль в последние дни находился при поддержке обозначенного интереса. В ближайшие дни курс доллара США, скорее всего, продолжит колебания в диапазоне 65-66 руб./$, а курс евро - в области 73-74 руб./€.