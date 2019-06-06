Золото: цены могут достигнуть уровня в 1440 долл. / унция
6 июня 2019
Цены на золото за последние несколько дней демонстрируют резкий рост, за которым, по нашему мнению, стоят набирающие силу для продолжения восходящего тренда фундаментальные, спекулятивные и технические факторы.
Их объединяет ухудшение ситуации в мировой экономике на фоне вялости деловой активности, инициируемых США торговых ограничений и крепнущих ожиданий смягчения политики ФРС. По нашему мнению, золото будет пользоваться спросом и способно закрепиться выше отметки в 1300 долл./унц. с прицелом на движение в район 1440 долл./унц.
Роман Антонов, Промсвязьбанк
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