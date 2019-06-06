ИАЦ «Альпари»: Банковский сектор не может вытянуть фондовый рынок в устойчивый плюс

Российский фондовый рынок вечером в среду выглядит не впечатляюще. Индекс МосБиржи спустился к 2700-2705 пунктам, и может скорректироваться к 2685 пунктам для начала, если вдруг появится повод. Индекс РТС держится около 1310 пунктов, здесь краткосрочный торговый диапазон сосредоточен в рамках 1295-1325 пунктов.

Акции «Россетей» сегодня возглавляют список лидеров спроса. Бумага вернулась к верхней границе торгового диапазона 1,2002-1,2858, но пока сил пробить верхнюю планку не хватает. При наличии драйверов бумага может попробовать протестировать рубеж 1,3000, но выше ее пока не видно.

Акции банковского сектора сегодня выглядят очень неплохо. Бумаги «Сбербанка» растут на 1,4%, бумаги «ВТБ» — на 2,4%. Акции «ВТБ» смотрятся спекулятивно привлекательными, тем более что цена позволяет активно участвовать в торгах.

Доллар США во второй половине дня стабилен, но если к вечеру появится новая внешняя информация, американская валюта может и снизиться под отметку 65,00. Пока же краткосрочный торговый коридор 65,00-65,50 руб./USD сохраняется актуальным. Евро/рубль стоит выше 73,40 — это хорошая высота, и если вдруг инструмент сможет закрепиться выше 73,50 руб./EUR, можно будет осторожно говорить о новых целях.

Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»