Промсвязьбанк: Покупка валюты в рамках бюджетного правила может перекрыть приток по текущему счету

Последние два торговых дня пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 65-65,40 руб/долл. Явных внутренних драйверов для роста волатильности в рубле мы по-прежнему не видим, а внешние условия пока складываются скорее нейтральными. Основная группа валют развивающихся стран не демонстрирует направленного движения – MSCI Emerging market currency index на фоне общей слабости доллара в начале недели пытался продемонстрировать импульс к росту, но пока принципиальным образом ситуация не меняется.

Из внутренних историй отметим, что вчера Минфин РФ опубликовал информационное сообщение, в котором обозначил объем покупок иностранной валюты на ближайший месяц – в период с 7 июня по 4 июля ЦБ РФ по поручению Минфина приобретет валюты на 310,3 млрд. руб., соответственно, с учетом отложенных покупок Банка России ежедневный объем операций будет составлять около 19,1 млрд руб. Вполне возможно, что уже в июне объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила может превысить приток валюты в стране по счету текущих операций. Эффект позитивной сезонности текущего счета для рубля исчерпал себя.

Также отметим, что сегодня стартует Петербургский международный экономический форум. Из повестки сегодняшнего дня выделяется панельная дискуссия «Российская экономика в поисках стимулов роста», в которой примут участие глава ЦБ Э.Набиуллина, министр экономического развития М.Орешкин, председатель счетной палаты А.Кудрин, министр финансов А.Силуанов.

Явных драйверов для роста волатильности в рубле пока не наблюдается. В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи отметок в 65-65,50 руб/долл.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"