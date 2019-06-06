«Фридом Финанс»: В фокусе форум в Санкт-Петербурге

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рынок продолжил коррекцию после ралли. Выросли по итогам дня акции Россетей (+ 3,71%). Лидерами снижения стали акции Татнефти (-1,46%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-65,50, нефть скорректировалась ниже $61 за баррель.

В центре внимания отчетность Русгидро (+0,37%) за 1 квартал по МСФО. Ожидается, что выручка и чистая прибыль компании вырастут до 110,717 и 20,109 млрд руб. соответственно.

В Петербурге открывается экономический форум. Возможны позитивные новости в отдельных компаниях, в том числе, по Газпрому, акции которого достигали на днях 11- летнего максимума.

Ожидаю рост в пределах 1%. Техническая коррекция состоялась. Внешний фон позитивный. В фокусе на локальном рынке размещение ОФЗ. Ориентир: 2700-2730 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 65,00-66,00.