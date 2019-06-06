ИАЦ «Альпари»: Торги начнутся нейтрально и с малой активностью

Большинство основных западных фондовых индексов завершило среду ростом. Вопреки общей тенденции российские индексы умеренно снизились на фоне движения вниз нефтяных котировок и понижения Всемирным банком прогноза по росту экономики России в текущем году с 1,5% до 1,2%. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,16%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,32%. Среди лидеров снижения – «Роснефть» (-2,02%) и привилегированные акции «Татнефти» (-1,92%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,82%. Утром четверга большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,9%. Исключением стал австралийский ASX, который рос на 0,3%. Учитывая стабильные с утра котировки нефти, внешний информационный фон не дает четких сигналов перед открытием рынка российских акций. Торги начнутся нейтрально и с малой активностью. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2675-2730 пунктов, по индексу РТС — 1290-1315 пунктов. Сегодня «РусГидро» опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал.

Накануне на рынке нефти вплоть до начала американской торговой сессии борьба между «быками» и «медведями» проходила на равных. Нефть марки Brent торговалась в диапазоне $61-62 за баррель. В начале торгов в США Управление энергетической информации страны опубликовало шокирующие данные по изменению запасов нефти за неделю. Неожиданно они выросли на 6,8 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их снижения на 0,8 млн баррелей. Это тут же отправило цены в нокдаун. Они прокололи поддержку на $59,4 и опустились до $59,1 – минимального значения с 14 января, хотя к самому концу дня восстановились до $60,2 за бочку. Утром четверга торги черным золотом проходили предельно спокойно, в узком диапазоне $59,9-60,5. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $59,6-60,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития поддержки на $59,4, расширился до $59,0-69,2.

Благодаря снижению нефти к январским уровням, рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 65,3950 руб. (+23 коп.), а европейская валюта выросла до 73,3750 руб. (+7,5 коп.). Разница в динамике двух валют объясняется снижением пары EUR/USD с 1,1250 до 1,1220. Благодаря утренней стабильности нефтяных котировок, сегодня торги рублем начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,7-66,0 руб., для европейской валюты — 72,6-74,1 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»