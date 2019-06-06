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Курсы валют ЦБ РФ на 6 июня: 65,2340 руб/доллар США и 73,2708 руб/евро

6 июня 2019
ЦБ РФ с 7 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 65,2340 руб.
  • 1 евро - 73,2708 руб.
  • 10 китайских юаней - 94,3165 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1097 р. (0,17%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0982 р. (0,13%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0578 р. (0,06%).

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