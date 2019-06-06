Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 июня: 2 800,9700 руб/1 г золота и 31,0700/1 г серебра
6 июня 2019
ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 800,9700 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0700 руб.
- 1 грамм платины - 1 723,1899 руб.
- 1 грамм палладия - 2 793,1201 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
28,0501 р. (1,01%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2300 р. (0,75%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,2100 р. (0,19%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,0700 р. (0,47%).
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