ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок завершил сессию на мажорной ноте

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

В четверг 6 июня российский рынок акций завершает сессию на мажорной ноте. Рублевый фондовый индекс МосБиржи финиширует с прибавкой около 0.7% на отметке 2721 п. Долларовый индикатор РТС в ходе торгов подрос на 1% до 1316 п. В отсутствие драйверов в пятницу ожидается продолжение консолидации в области 2700-2730 пп. по индексу МосБиржи и 1300-1320 пп. по индексу РТС.

Акции РусГидро сегодня прирастают на 3% на фоне публикации финансовых показателей за I квартал 2019 года. Выручка компании в рассматриваемом периоде выросла на 1% по сравнению с 1-м кварталом 2018 года до 99,5 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 6,8% и составил 29,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA, таким образом, также снизилась c 32% до 30%. Скорректированная чистая прибыль оказалась на 11% ниже аналогичного показателя 2018 года. Однако руководство компании считает ухудшение финансовых показателей компании временным и обещает выплату дивидендов по итогам 2019 года не ниже, чем за 2018 год. Этим и можно объяснить рост акций РусГидро на фоне слабых показателей.

Внешний фон остается смешанным. Американский рынок акций открылся на небольшом позитиве. На европейских площадках наблюдается нейтральная динамика. Сегодня состоялось заседание ЕЦБ, по итогам которого руководство выразило готовность сдвинуть сроки повышения процентных ставок в случае ухудшения экономических условий.

Курс доллара США торгуется в области 65-65,5 руб./$ и, вероятнее всего, продолжит торговаться в обозначенном диапазоне и в пятницу в случае, если нефть Brent глубоко не провалится под отметку $60 за баррель.







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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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