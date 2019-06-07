Комментарии

Промсвязьбанк: Хватило минимального улучшения внешнего фона

7 июня 2019

Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка:

В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста, чему способствовало улучшение внешнего фона. Так на рынке энергоносителей нефть марки Brent смогла удержать позиции выше 60 долларов за баррель и продемонстрировать некоторое восстановление. При этом западные площадки двигались разнонаправленно. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,2% соответственно. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.10 мск. вырос на 0,8%, поднявшись в район 2724 пунктов. Лидерами торгов выступили ТМК, ОГК-2, ТГК-1 и РусГидро, рост которых превысил 3%. Из «тяжеловесов» выделим динамику Сбербанка, бумаги которого в преддверии отсечки на получение дивидендов, которая пройдет на следующей неделе, прибавили 2,5%. Хуже рынка торговались Роснефть и Магнит, потерявшие 1,3% и 0,3% соответственно. По итогам четверга можно говорить о том, что российским «быкам» хватило минимального улучшения внешнего фона, чтобы вернуть себе инициативу и попытаться возобновить рост. При этом отметка 2700 пунктов, протестированная во вторник и среду, переходит в разряд ближайших поддержек. Отдельно отметим, что при сохранении тенденций к улучшению ситуации на внешних площадках, наш рынок уже в ближайшие сессии может попытаться переписать исторические максимумы. Однако, в рамках пятницы возможно некоторое давление продаж, которое будет вызвано желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям.

На валютной секции Московской биржи российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, торгуясь чуть ниже 65,2 рубля, евро снизился на 0,3%, до 73,5 рубля. Учитывая изменения на рынке энергоносителей, прошедшие в последние недели, рубль продолжает чувствовать себя достаточно уверено. При этом пара USD/RUB с конца мая стабилизировалась в диапазоне 65 – 65,5 и пока не видно поводов для роста волатильности на рынке и попыток выхода из сложившейся консолидации. Отметим, что уровень 65,5 рубля с конца апреля трижды преграждал доллару дорогу вверх, что говорит о силе этого сопротивления, а значит «быкам» в американской валюте необходим существенный повод для его преодоления.


/ СИА /
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