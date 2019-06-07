ИК «Фридом Финанс»: Рост сменяется боковиком

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 5 июня на американском рынке акций стали вторыми подряд завершившимися в плюсе на фоне усиливающихся ожиданий снижения процентной ставки ФРС. Dow Jones вырос на 0,82%, до 25539,57 пункта, NASDAQ прибавил 0,64%, достигнув 7575,48 пункта, S&P500 поднялся на 0,82%, до 2826,15. Все сектора за исключением энергетики (-1,08%) закрылись ростом.



Поддержку рынку оказали данные по деловой активности в сфере услуг от ISM. Индекс PMI в непроизводственном секторе увеличился до 56,9 пункта при прогнозе 55,5.



Акции Apple восстановились на 1,6% после падения за последний месяц на 11%, вызванного новостями о планах антимонопольных органов провести проверку крупных технологических компаний на предмет нарушения законодательства. Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорация не является монополией и он не ожидает введения запрета на продажу ее продукции в Китае. Это поспособствовало возвращению оптимизма в отношении данного актива.



Настроения на мировых площадках неоднозначные. Азиатские площадки завершили торговую сессию разнонаправленно. Европейские биржи открылись в зеленой зоне после выхода данных по ВВП за первый квартал, показавшего рост на уровне 1,2% год к году. Также в фокусе решение по процентной ставке ЕЦБ, которая, как ожидается, должна остаться без изменений.



Фьючерсы на американские индексы движутся вверх. Фьючерс на S&P500 прибавляет 0,2%. В то же время зашедшие в тупик переговоры Мексики и США не добавляют оптимизма участникам рынка. Если сторонам не удастся найти компромисс, то США установят ввозные тарифы на мексиканские товары в размере 5%, после чего не исключена очередная коррекционная волна на фондовых площадках.



Сегодняшние торги, по нашему прогнозу, пройдут в режиме консолидаци. Ориентир по индексу S&P 500 на предстоящую сессию: 2800-2840 пунктов.

Внимание стоит обратить на публикацию еженедельных данных по числу заявок на первичное пособие по безработице, ожидается, что оно останется на уровне 215 тыс.



После закрытия основной сессии квартальную отчетность представит DocuSign. По предварительным оценкам выручка компании вырастет на 33%, благодаря доходу от подписки, который составляет примерно 94% общей выручки.



Нефтяные котировки консолидируются около отметки $60,5 за баррель. По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 6,77 млн баррелей. Этот фактор сдерживает восстановление цен на черное золото. В свою очередь, рост запасов объясняется повышением объемов нефтедобычи на 100 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 12,4 млн.