Комментарии

ИАЦ "Альпари": На рынок вернулись «быки»

7 июня 2019

Российский фондовый рынок вернулся к повышению. Пауза оказалась непродолжительной, и «быки» снова в деле. Индекс МосБиржи вернулся в область 2720 пунктов и может завершить день около текущих значений. Новой целью подъема, если позволит конъюнктура, станет рубеж в 2735 пунктов. Индекс РТС растет динамичнее за счет валютного фактора и поднимается к 1318 пунктам.

Сегодня неплохо смотрятся акции «Сбербанка», в которых второй день продолжается подъем. Бумаги идут к апрельскому пику на уровне 247 руб. и могут его протестировать и обновить уже в ближайшее время.

Акции «РусГидро» в четверг выросли к пикам от 22 октября прошлого года. Инвесторы не обращают внимания на такие «мелочи», как падение чистой прибыли в первом квартале, потому что очень вдохновились обещаниями эмитента сохранить дивидендные выплаты в этом году на уровнях прошлого года. Вряд ли этот рост в таком случае будет продолжительным, он может «споткнуться» о рубеж 0,5730.

Доллар США балансирует в пределах 65,00-65,50 руб., здесь не происходит ровным счетом ничего интересного. Евро выровнялся по сравнению с первой половиной дня, вечерние торги идут по 73,39 руб., и если вдруг появится повод, валюта может попробовать закрепиться над 73,45.

Анна Бодрова, ИАЦ "Альпари"


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