ИАЦ «Альпари»: Золото целится на $1370

Рост стоимости золота продолжается уже семь сессий подряд. Драгметалл полностью «закрыл» провал апреля-мая и уже успел подойти к пикам с 21 февраля текущего года. Максимум-2019 находится на рубеже $1349,80, на этой неделе золото поднималось к $1348,90.

Спрос на драгоценный металл вполне понятен. В периоды мировой нестабильности золото сияет в лучах интересах инвесторов, которые ищут «тихие» гавани для своего капитала. Сейчас, когда торговые переговоры между США и Китаем отчетливо затянулись, а Вашингтон открыл «второй фронт» торгового противостояния теперь уже с Мексикой, миру явно требуются безопасные активы.

На этой неделе золото получило серьезную поддержку и со стороны доллара, который снизился к полуторамесячным минимумам в паре с евро после того, как Федрезерв не исключил смягчений в денежно-кредитной политике, чтобы поддержать экономику страны.

В таких условиях золото может направиться к $1350 за тройскую унцию, и закрепление выше промежуточного сопротивления $1355 откроет дорогу к $1370.

Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»