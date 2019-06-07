ИАЦ «Альпари»: Рублю помогло возобновление роста цен на нефть

В четверг, 6 июня, рубль с лихвой рассчитался с «американцем» за своё прошлое поражение, досталось от рубля и единой европейской валюте. При закрытии торгов четверга обменный курс доллара США расчётами «на завтра» подешевел на 32 коп. (-0,5%), до 65,07 руб., а курс евро, хотя тоже понизился, но всего на 5 коп. (-0,06%), до 73,33 руб.

Рублю помогло возобновление роста цен на нефть. Так, цена нефти Brent в четверг мощно выросла, на 2,7%, подорожав к закрытию до $61,82 за баррель. Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) неожиданно заявил, что Россию устраивает коридор цен на нефть в $60-65 за баррель, и рынок нефти почти так же неожиданно отреагировал ростом.

Вероятно, после заявления российского президента на рынке появилось больше определенности относительно балансировки спроса и предложения. Министр энергетики РФ Александр Новак, в свою очередь, рассказал на ПМЭФ о том, что Россия к началу июня перевыполнила свою квоту по сокращению добычи нефти в рамках «ОПЕК+» из-за ремонтов НПЗ и загрязнения нефтепровода «Дружба». Сегодня с открытия цена нефти Brent продолжает рост, прибавляя 0,27%.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ заявила о том, что в России сегодня нет «пузырей» на кредитном рынке и угрозы финансовой стабильности отсутствуют. Отчасти эти оптимистичные заявления тоже повлияли на укрепление рубля.

Полагаем, что сегодня с открытия торгов рубль может продолжить рост. Тем не менее, мы пока сохраняем цель по паре доллар/рубль в 65-66 руб., по паре евро/рубль – в 73-74 руб.

Наталья Мильчакова, ИАЦ «Альпари»