Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 июня: 2 803,3799 руб/1 г золота и 31,3700/1 г серебра ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 803,3799 руб.

1 грамм серебра - 31,3700 руб.

1 грамм платины - 1 692,5400 руб.

1 грамм палладия - 2 799,9199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4100 р. (0,09%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3000 р. (0,97%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,6499 р. (1,78%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7999 р. (0,24%) .

dims

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