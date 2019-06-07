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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 июня: 2 803,3799 руб/1 г золота и 31,3700/1 г серебра

7 июня 2019
ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 803,3799 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 692,5400 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 799,9199 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4100 р. (0,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3000 р. (0,97%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,6499 р. (1,78%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,7999 р. (0,24%).

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