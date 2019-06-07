Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 июня: 2 803,3799 руб/1 г золота и 31,3700/1 г серебра
7 июня 2019
ЦБ РФ с 7 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 803,3799 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3700 руб.
- 1 грамм платины - 1 692,5400 руб.
- 1 грамм палладия - 2 799,9199 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,4100 р. (0,09%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,3000 р. (0,97%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,6499 р. (1,78%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,7999 р. (0,24%).
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