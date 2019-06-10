«Фридом Финанс»: Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник: 2720-2750 пп.

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Пятницу 7 июня российский рынок акций завершает ростом из-за внешнего позитива. Рублевый фондовый индекс МосБиржи в ходе торгов поднялся на 0,2% до 2732 п. Долларовый РТС прибавил 0,6% и достиг 1327 п.

Слабые данные по рынку труда США улучшили настроения участников рынков, так как, по их мнению, ФРС США теперь с большей вероятностью снизит базовую ставку в целях стимулирования американской экономики. На следующей неделе не исключено тестирование индексом МосБиржи максимальной отметки в 2743,81 п. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник 2720-2750 пп.

В лидерах роста – Россети (+3%), договорившиеся на ПМЭФ с Ростелекомом о сотрудничестве в области цифровизации и развития услуг.

Нефть Brent сумела оттолкнуться от поддержки на уровне $60 за баррель. Поддержку покупателям оказало заявление министра Энергетики РФ Александра Новака о том, что «многие страны» готовы к проведению встречи ОПЕК 2-4 июля.

Прогнозный диапазон следующего закрытия торгового дня для курса рубля к доллару США составляет, по нашим оценкам, 64,60 - 65,05 руб. за USD.